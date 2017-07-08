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لجنة الانتخابات الرواندية تمنع 3 مرشحين من خوض انتخابات الرئاسة
قوات رواندا

لجنة الانتخابات الرواندية تمنع 3 مرشحين من خوض انتخابات الرئاسة

2017-07-08 22:35:45

منعت لجنة الانتخابات الرواندية، 3 مرشحين من خوض انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى في الرابع من شهر أغسطس القادم .

وذكرت قناة /فرانس – 24/ في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم /السبت/ - أن رفع أسماء هؤلاء المرشحين من شأنه أن يحسن موقف الرئيس الحالي بول كيجامي في الانتخابات الرئاسية القادمة لوقوف اثنين فقط من عناصر المعارضة أمامه، وهما فرانك هابينزا /حزب الخضر الديمقراطي/ المعارض والمرشح المستقل فيليب مبايمانا.

وأشارت /فرانس – 24/ إلى أن ديان شيما - السيدة الوحيدة المرشحة لهذا المنصب - استبعدت من جانب لجنة الانتخابات الوطنية بسبب قيامها بإدراج أسماء أشخاص توفوا منذ فترات طويلة في قائمة ترشيحها لخوض إنتخابات الرئاسة .

ويرى المراقبون أن كاجامى - الذي يتولى منصب الرئاسة في رواندا منذ عام 1994 - أنه الأوفر حظا من حيث احتمالات الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة، بعد أن تمكن من إعادة الاستقرار إلى ربوع رواندا بعد عمليات الأبادة الجماعية التي شهدتها في تسعينيات القرن الماضي علاوة على رفع مستوى المعيشة، غير أنه يتعرض لانتقادات بشأن انتهاج سياسات مطلقة حيال المعارضة.

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