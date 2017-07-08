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عمرو جمال يغادر للإصابة ومتعب بديلا له
عمرو جمال

عمرو جمال يغادر للإصابة ومتعب بديلا له

2017-07-08 22:50:34

غادر اللاعب عمرو جمال لقاء الأهلي والقطن الكاميروني بسبب الإصابة التي تعرض لها في الدقيقة 83 من المباراة المقامة باستاد برج العرب في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان عمرو جمال قد سجل هدفين من أصل ثلاثة تقدم بها الأهلي على القطن الكاميروني مقابل هدف.

وحل عماد متعب بديلا للاعب بعدما تواجد على مقاعد البدلاء.

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