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75 دقيقة.. الأهلي متقدم بثلاثية أمام القطن ببرج العرب
الاهلي وزاناكو

75 دقيقة.. الأهلي متقدم بثلاثية أمام القطن ببرج العرب

2017-07-08 22:46:46

مرت 75 دقيقة من عمر لقاء النادي الأهلي والقطن الكاميروني، ويتقدم الأهلي بثلاثة أهداف لهف، في المباراة  الجارية الآن علي ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لحساب الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

ويسيطر الأهلي علي مجريات الشوط الثاني إلي اللحظة بعدما سجل عمرو جمال هدف التقدم في مطلع الشوط، ودون أي ردة فعل من جانب القطن.

جونيور اجاي أضاع هدف مؤكد أمام المرمي، تبعه عمرو جمال اللذي سجل هدفين في لقاء الليلة، وسدد أحمد فتحي كرة ضعيفة سيطر عليها حارس القطن.

وأضاع مؤمن زكريا، انفراد بحارس مرمى القطن في الدقيقة 75.

وشارك وليد سليمان بديلا لأجاي في الدقيقة 63، كما دخل صالح جمعة بديلا لعبد الله السعيد في الدقيقة 75 .

وأجري القطن تبديلا وحيدا في الدقيقة 71 حيث دفع باللعب سنجولا بديلا للاعب جانجوسيف

وتشير نتيحة الواداد المغربي وزاناكو بالتعادل بهدف لكل فريق؛ ليتاهل كلا من الأهلي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة والوداد في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة.

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