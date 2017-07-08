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برلماني: لم نطالب بزيادة رواتبنا
مجلس النواب

برلماني: لم نطالب بزيادة رواتبنا

2017-07-08 22:31:36
كتب - متابعات

شدد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن ما تردد بشأن طلب المجلس بزيادة الراتب الشهري للنواب إشاعة ليس لها أساس من الصحة.

وقال في تصريحات له، إن أعضاء مجلس النواب لا يتقاضون رواتب بل يتقاضون مكافآت وبدل جلسات ولا يوجد مبلغ ثابت، مؤكدا أن إقرار هذه الزيادات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما لم يحدث حيث تم رفع الجلسات يوم الأربعاء الماضي ليعود مرة أخري للانعقاد في الأول من أكتوبر 2017.

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