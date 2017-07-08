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ولي عهد أبوظبي و"حفتر" يبحثان تعزيز العلاقات بين الإمارات وليبيا
فايز السراج وخليفة حفتر

ولي عهد أبوظبي و"حفتر" يبحثان تعزيز العلاقات بين الإمارات وليبيا

2017-07-08 22:15:50

استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية الذي يزور الإمارات حاليا.

وبحث الشيخ محمد بن زايد، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة - تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها.

وقدم الشيخ محمد تهانيه بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية، متمنيا التوفيق والنجاح للشعب والقوات الليبية الوطنية في تحقيق المزيد من الانتصارات على التطرف والإرهاب، وتطهير كافة أرجاء ليبيا من هذه الآفة المدمرة لمقدرات الأوطان وحياة وأمن واستقرار الشعوب.

وذكرت (سكاي نيوز) أنه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاربة التطرف والعنف وتنظيماتهما وتشكيلاتهما الإرهابية.

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