وزير الري: نحتاج 114 مليار متر من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي2017-07-08 22:11:26
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن منظومة المياه بحاجة إلى تطوير، لافتا إلى أن مصر تحتاج ضِعف الكمية التي تحصل عليها من نهر النيل وتحديدا 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق اكتفاء ذاتي من الموارد المائية.
ونوه “عبدالعاطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “ten”، اليوم السبت مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، بأن مصر لديها عجز مائي بنسبة 100% ويجب التوسع في تحلية مياه البحر، ومن ثم كان لابد من وضع خطط بديلة، حيث تعمل الوزارة على تنويع مصادر الطاقة حتى يمكن تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها.
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