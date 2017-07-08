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زوجة ميسي بـ"البكيني" في الكاريبي لقضاء شهر العسل
زفاف ميسي 8

زوجة ميسي بـ"البكيني" في الكاريبي لقضاء شهر العسل

2017-07-08 22:31:40
كتب - متابعات

كشف صحف إسبانية صورا للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة مع زوجته وطفليهما أثناء تواجدهما في جزيرة انتيجوا فى منطقة الكاريبي لقضاء شهر العسل.

ويقضي ميسي وزوجته انتونيلا روكزو شهر العسل بعد زفازفهما فى مدينة روزاريو الأرجنتينية يوم 30 يونيو الماضي.

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