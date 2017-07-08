عزز الأهلي تقدمه بالهدف الثالث في شباك القطن الكاميروني عن طريق لاعبه عمرو جمال في الدقيقة 53 من الشوط الثاني

ويلتقي الاهلي مع القطن الكاميروني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان القطن قد تقدم على الأهلي في الدقيقة 13 وتعادل الغزال في الدقيقة 15 وأضاف الثاني عبد الله السعيد في الدقيقة 33 .