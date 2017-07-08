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عمرو جمال يسجل الثالث للأهلي في شباك القطن
عمرو جمال

عمرو جمال يسجل الثالث للأهلي في شباك القطن

2017-07-08 22:16:52

عزز الأهلي تقدمه بالهدف الثالث في شباك القطن الكاميروني عن طريق لاعبه عمرو جمال في الدقيقة 53 من الشوط الثاني

ويلتقي الاهلي مع القطن الكاميروني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان القطن قد تقدم على الأهلي في الدقيقة 13 وتعادل الغزال في الدقيقة 15 وأضاف الثاني عبد الله السعيد في الدقيقة 33 .

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