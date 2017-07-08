حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الشوط الأول، أمام فريق القطن الكاميروني، بنتيجة 2/1 ، في المبارة التي تجمعهما الآن علي ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لحساب الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الأهلي، عبد الله السعيد وعمرو جمال.

النادي الأهلي بدأ اللقاء، بسيطرة كاملة وأضاع عمرو جمال فرصتين أمام مرمي القطن في العشر دقائق الأولي .

ولكن القطن الكاميروني تقدم في الدقيقة ال13 عكس مجريات المبارة.

بينما سجل عمرو جمال هدف التعادل في الدقيقة ال15 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وتلي هدف تعادل الأهلي، سيطرة مطلقة للفريق الأحمر، وسيطرة علي نصف الملعب الهجومي، لكن دون جدوى،حيث مازال دفاع القطن قادر علي سد هجمات الأهلي.

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 33 من عمرو اللقاء.

وتابع الأهلى الضغط علي مرمي القطن الكاميروني، وتباري مهاجميه في إضاعة الفرص لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للفوز بهذه المباراة للصعود للأدوار الإقصاءية للبطولة.