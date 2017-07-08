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الري: نحتاج 114 مليار متر مكعب مياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري

الري: نحتاج 114 مليار متر مكعب مياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2017-07-08 21:43:03

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، والموارد المائية، إن مصر في حاجة لـ 114 مليار متر مكعب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية «TEN» «نعمل على تنويع مصادرنا ونعمل على تحلية مياه البحر لسد احتياجاتنا».

وأوضح أنه شارك خلال اجتماع المجلس التاسع لوزراء المياه العرب في الجامعة العربية، مشيرا إلى أن التعاون مع دول حوض النيل هو أنسب وسيلة لتوفير المياه، لافتا إلى أن المصالح تتصالح.

وأكد إننا في مصر نبذل جهودا كبيرة لإدارة الجفاف على مدار العام ونركز على محاصيل لا تستهلك المياه بكثافة وتتحمل الملوحة.

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