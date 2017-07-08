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غادة والي: 46% من العاملين في الوزارة سيدات
غادة والي وزيرة التضامن‎

غادة والي: 46% من العاملين في الوزارة سيدات

2017-07-08 21:56:55
كتب - متابعات

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 46% من العاملين في الوزارة سيدات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشرفها كثيرا، وتفتخر به.

وتابعت خلال حواره ببرنامج “أخر النهار” على شاشة النهار، أنها ليس لها أي دخل في ارتفاع نسبة السيدات بوزارة التضامن، مشيرة إلى أنها لم تعين أي موظفين جدد، قائلة: “الحكومة الحالية تحاول تقليص عدد العاملين بالدولة”.
وأضافت والي، أن ارتفاع نسبة السيدات بوزارة التضامن طبيعي نظرا لطبيعة أعمال الوزارة، على عكس نسبة السيدات العاملات بوزارة مثل وزارة الداخلية، نظرا لطبيعة العمل بالوزارة.

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