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سقوط"حكم" مواجهة الأهلي والقطن ببرج العرب
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سقوط"حكم" مواجهة الأهلي والقطن ببرج العرب

2017-07-08 21:49:00

في لقطة طريفة خلال مواجهة النادي الأهلي والقطن الكاميروني، الجارية الآن علي ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لحساب الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا، سقط حكم المباراة خلال احدي هجمات الأهلي.

وكان الحكم يجري للحاق بالهجمة المرتدة لنادي القطن قبل أن يقطعها لاعبي  الأهلي ليسقط الحكم عقب اختلال توزانه في لقطة طريفة .

وتشير نتيحة المبارة لتقدم النادي الأهلي بهدفين لهدف سجل أهداف الأهلي كلا من عمرو جمال وعبد الله السعيد.

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