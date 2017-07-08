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وزير الخارجية البريطاني: يمكن تخفيف حدة التوتر في الأزمة القطرية
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ‎

وزير الخارجية البريطاني: يمكن تخفيف حدة التوتر في الأزمة القطرية

2017-07-08 21:59:12

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت: إنه يمكن إحراز تقدم لتخفيف حدة الخلاف بين قطر وعدد من الدول العربية الاخرى، مستبعدا التوصل إلى حل فوري، حسب ما ذكرت وكالة أنباء “رويترز” البريطانية.

وأوضح جونسون في مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام، بعد لقاء مع كبار الشخصيات الحكومية في الكويت، “هناك الإمكانية لتحقيق تقدم وهناك طريق للمضي قدما، ومن المستبعد جدا” أن تتحول الأزمة الحالية إلى صراع عسكرى.

وقامت مصر والسعودية والامارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر في الشهر الماضي، على خلفية دعم الدوحة للجماعات المتطرفة والإرهابية، بالإضافة إلى علاقات قطر مع إيران التي تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة.

وقدمت الدول المقاطعة 13 مطلبا لقطر من أجل إعادة العلاقات، والتي شملت غلق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية في قطر وقطع العلاقات مع إيران، إلا أن الدوحة رفضت الامتثال لتلك المطالب، رغم تمديد الدول العربية الأربع لمهلة تنفيذها.

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