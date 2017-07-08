قال اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الشعب المصرى يعلم جيدًا ببطولات وتضحيات الشهداء من أبناء القوات المسلحة فى تطهير الوطن من الجماعات الإرهابية.

وأضاف “شهود” فى مداخلة هاتفية مع الفضائية “الأولى” أن العمل الخسيس الذى استهدف أبناء القوات المسلحة فى رفح كان يهدف العناصر الإرهابية منه السيطرة على المنطقة ورفع الراية “السوداء” التى يتخذونها شعارا لهم، مضيفا أنهم يسعون بكل قوة للسيطرة على أى جزء من الوطن ولو صغير.

وأوضح أن تلك الجماعات تنفذ أعمالها الإرهابية بعد دراسة وتخطيط، مضيفا أن القوات المسلحة المكلفة بتأمين سيناء مدربة على التعامل مع الجماعات الإرهابية والمدنيين والتفرقة بين المدني البريء والإرهابى الذى يختبئ وسط المدنيين بخبرة مما يجعلها تتقدم فى التطهير ببطء.