سيطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي مجريات ال30 دقيقة الأولي، أمام فريق القطن الكاميروني في المبارة التي تجمعهما الآن علي ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لحساب الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي بدأ اللقاء، بسيطرة كاملة وأضاع عمرو جمال فرصتين أمام مرمي القطن.

ولكن القطن الكاميروني تقدم في الدقيقة ال13 عكس مجريات المبارة.

بينما سجل عمرو جمال هدف التعادل في الدقيقة ال15 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وتلي هدف تعادل الأهلي، سيطرة مطلقة للفريق الأحمر، وسيطرة علي نصف الملعب الهجومي، لكن دون جدوى،حيث مازال دفاع القطن قادر علي سد هجمات الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز بهذه المباراة للصعود للأدوار الإقصاءية للبطولة.