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محمد رمضان: الجيش خلاني أحس بقيمة الجنسية المصرية
محمد رمضان

محمد رمضان: الجيش خلاني أحس بقيمة الجنسية المصرية

2017-07-08 21:33:21

قال الفنان محمد رمضان، المجند بسلاح الصاعقة، إن الشهيد العقيد أحمد المنسي كان مثالاً للقائد الحقيقي، مشيرًا إلى أنه سيظل في تاريخنا وفي قلوبنا علم من أعلام الصاعقة، ويزيدنا قوة.

وأضاف “رمضان”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن الجميع اليوم يتسارع على أن يخدم في شمال سيناء مكان الشهيد العقيد أحمد المنسي.

وأوضح “رمضان”، أن هناك أبطالا لم نرهم، مشيرا إلى أنه مهما قيل لن يتم الوفاء لهؤلاء الأبطال ممن يضحون بقلوبهم وسعادة أبنائهم وزوجاتهم فداء لهذا البلد.

وأكد “رمضان”، قائلا: “الجيش خلاني أحس بقيمة كلمة مصري في البطاقة”، مشيرًا إلى أن هذا اللقب مسئولية كبيرة، ويجب أن نحمد الله على هذه القيمة.

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