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إخلاء سبيل محمد عادل عضو "6 إبريل" بضمان محل إقامته
محمد عادل

إخلاء سبيل محمد عادل عضو "6 إبريل" بضمان محل إقامته

2017-07-08 21:27:03


أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الناشط محمد عادل عضو حركة 6 إبريل على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وتحريضية بضمان محل إقامته.
وألقى ضباط مباحث الدقهلية، بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطنى، القبض على محمد عادل الناشط بحركة 6 إبريل، الخميس الماضى؛ لنشره أخبارًا ضد الدولة والنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

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