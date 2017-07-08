

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الناشط محمد عادل عضو حركة 6 إبريل على ذمة القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وتحريضية بضمان محل إقامته.

وألقى ضباط مباحث الدقهلية، بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطنى، القبض على محمد عادل الناشط بحركة 6 إبريل، الخميس الماضى؛ لنشره أخبارًا ضد الدولة والنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.