استطاع عبد الله السعيد ان يحرز هدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقة 22 من الشوط الأول في اللقاء المقام حاليا باستاد برج العرب لتصبح النتيجة 2 - 1 على القطن الكاميروني في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات “16”.

وكان القطن الكاميروني تقدم في الدقيقة ال13 عكس مجريات المبارة.

بينما سجل عمرو جمال هدف التعادل في الدقيقة ال15 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ويحتاج الأهلي للفوز بهذه المباراة للصعود للأدوار الإقصاءية للبطولة.