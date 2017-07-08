حقق فريق الصفاقسي التونسي فوزا كبيرا أمام ضيفه مولودية الجزائر 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ختام منافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الإفريقية).

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل بلاتنيوم ستارز الجنوب إفريقي مع امبابان سوالوز من سوازيلاند 2 / 2.

وعلى ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، فاز الصفاقسي التونسي على مولودية الجزائر بأربعة أهداف نظيفة سجلها فيراس تشاوات (هدفين) في الدقيقتين الثانية و88 وأسامة العمدوني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وعلاء مرزوقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أيضا.

وبهذا الفوز حسم الصفاقسي صدارة المجموعة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطتين أمام ملاحقه مولودية الجزائر الذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن الفريقين كانا قد تأهلا لدور الثمانية في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثانية، حول بلاتنيوم ستارز الجنوب إفريقي خسارته بهدفين نظيفين أمام ضيفه امبابان سوالوز من سوازيلاند إلى تعادل 2 / 2 .

وتقدم امبابان سوالوز بهدفين سجلهما وندير نليكو و سابيلو ندزينيسا وتعادل بلاتنيوم ستارز بهدفين سجلهما روبرت نجامبي في الدقيقتين 80 و 87.

ورفع بلاتنيوم ستارز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الأخير فيما رفع امباران سوالوز رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثالث، علما بأنهما ودعا البطولة في الجولة الماضية.