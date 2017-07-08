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"حماس" تتعهد باتخاذ إجراءات لضمان عدم اختراق حدود مصر
اسماعيل هنية ـحماس

"حماس" تتعهد باتخاذ إجراءات لضمان عدم اختراق حدود مصر

2017-07-08 21:22:38


أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، اليوم السبت، أن الحركة ستتخذ إجراءات مكثفة على حدود قطاع غزة مع مصر لضمان عدم اختراق الحدود إثر الهجوم الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة.
وقال هنية خلال زيارته خيمة عزاء أقامتها الجالية المصرية في غزة لضحايا الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي: “اليوم كان هناك اجتماع للمؤسسات السياسية والأمنية لمتابعة تداعيات هذه الجريمة، سنتخذ الكثير من الإجراءات على منطقة الحدود ومنطقة الضبط بحيث تبقى غزة عصية على الاختراقات الأمنية من أي جانب”.
وأضاف: “هذا الوفد القيادي الذي يمثل حركة حماس جاء لتقديم التعازي لمصر بشهداء الجيش المصري الذين راحوا ضحية هذا العمل الإجرامي”.

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