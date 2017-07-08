أكد الخبير الأمني فؤاد علام، أن المواجهات العسكرية في مصر للقضاء على الإرهاب غير كافية للقضاء وحدها على الإرهاب، موضحًا أن هناك محاور يجب أن تكون متواجدة في مواجهة الإرهاب وهي المحور السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي.

وتابع في حواره ببرنامج “بالورقة والقلم” الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية “تن” اليوم، أن تغيير مسميات التنظيمات الإرهابية الهدف منها تضليل أجهزة الأمن.

ولفت إلى أن دول أوروبا لن تقضي على الإرهاب، مطالبًا الدول العربية بالاتحاد مع البعض لمواجهة الإرهاب في المنطقة العربية طبقًا لخطة استراتيجية مدروسة جيدًا لمحاربة الإرهاب.

وأوضح “علام”، أن دول أوروبا لديها مصالح كثيرة في تصدير الإرهاب إلى الدول العربية، وأن هناك دولاً ترعى الإرهاب إما بالتمويل أو التصفيق أو خلق حياة سياسية مناسبة لهم.