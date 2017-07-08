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الغزال يتعادل للأهلي بعد دقيقتين من تقدم القطن
عمرو جمال

الغزال يتعادل للأهلي بعد دقيقتين من تقدم القطن

2017-07-08 21:19:14

استطاع اللاعب عمرو جمال مهاجم الأهلي أن يحرز هدف التعادل للقلعة الحمراء في شباك القطن الكاميروني في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة السادسة والاخيرة في دور المجموعات

وكان القطن قد باغت الأهلي بهدف التقدم في الدقيقة 13 إلا أن الغزال استطاع أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 15 من تصويبة خارج منطقة الـ 18.

ولابد للأهلي من تحقيق الفوز بأي نتيجة لكي يتمكن من التأهل.

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