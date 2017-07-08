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القطن الكاميروني يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي
القطن الكاميروني

القطن الكاميروني يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

2017-07-08 21:18:41

تقدم فريق القطن الكاميروني علي فريق النادي الأهلي بالهدف الأول؛ في المباراة التي تجمعهما الآن علي ملعب برج العرب لحساب الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم القطن في الدقيقة ال13 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يخرج النادي الأهلي من منافسات البطولة

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