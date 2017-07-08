يرقد الشاعر أسامة عفيفي، في العناية المركزية، على خلفية تعرضه لأزمة صحية شديدة أمس الجمعة.

وناشد الدكتور أحمد مجاهد المستشار الثقافي لوزير التنمية المحلية، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المثقفين والأصدقاء بالدعاء للشاعر أسامة عفيفي، في أزمته الصحية التي يمر بها.