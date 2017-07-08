أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن هناك إجماعا بين قادة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة هامبورج الألمانية على مكافحة الإرهاب.

وأضاف الجبير، خلال تصريحات صحفية، نقلتها فضائية “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، كان مثمرا وتم بحث أزمة قطر والتدخلات الإيرانية ومكافحة الإرهاب.