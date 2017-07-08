أفاد مراقبون وخبراء عسكريون سوريون اليوم السبت، بتقدم الجيش السوري في ريف الرقة الغربي، ليقلص بذلك المسافة التي تفصله عن مطار الطبقة العسكري؛ الخاضع للقوى الكردية، وسيطر على عدد من المحاور الهامة هناك.

وأشار الخبراء، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الإخبارية، إلى أن الجيش السوري أحرز تقدما كبيرا في ريف الرقة الغربي، حيث كثف الطيران السوري ضرباته على أوكار “داعش”، بعد أن شن خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات على تجمعات التنظيم ومحاور تحركه جنوب وشرق محطة “الفهدة” وجنوب قرية “بير أبو كبرى وخبرة الحالول”.

وسبق للجيش السوري أن أحكم - مطلع الشهر الجاري بالتعاون مع القوات الرديفة - سيطرته على كامل المنطقة الممتدة من “الرصافة” في ريف الرقة الجنوبي، حتى بلدة “أثريا” في ريف حماة.

ووسعت وحدات من الجيش السوري منذ بداية الشهر الجاري من نطاق سيطرتها في عمق البادية السورية وحاصرت حقل “الهيل النفطي”، وقضت على آخر تجمعات “داعش” في عدد من التلال الحاكمة شمال المحطة الثالثة لضخ النفط وصولا إلى تلة قارة المسكة.

وأحرز الجيش السوري تقدما في محيط “تلة الرمامين” بريف تدمر الشرقي، في خطة يرى فيها العسكريون التفافا متدرجا من جميع المحاور على مطار الطبقة لجعله في مرمى النيران السورية.