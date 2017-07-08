 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 09:59 مساءً
روابط سريعة
والد الشهيد أحمد حسانين: النساء زغردن في جنازته
تشيع جنازة شهيد القوات المسلحة في رفح

والد الشهيد أحمد حسانين: النساء زغردن في جنازته

2017-07-08 21:11:35
كتب - متابعات

كشف محمد حسانين، والد الشهيد ملازم أول أحمد محمد حسانين، أن نجله اختار أن يذهب إلى شمال سيناء من أجل أداء الخدمة الوطنية، موضحا أن نجله كان سيحتفل بخطوبته الثلاثاء المقبل ولكن القدر اختاره للشهادة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور إلى أن أحمد نجله عريس وبطل وربنا أكرمه بالشهادة يوم الجمعة فجرًا وربنا استجاب له بالشهادة. والسيدات كانت تزغردن اليوم فى جنازته وكذلك والدته، ومصر بها ملايين الأبطال مثل أحمد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3