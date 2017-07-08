كشف محمد حسانين، والد الشهيد ملازم أول أحمد محمد حسانين، أن نجله اختار أن يذهب إلى شمال سيناء من أجل أداء الخدمة الوطنية، موضحا أن نجله كان سيحتفل بخطوبته الثلاثاء المقبل ولكن القدر اختاره للشهادة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور إلى أن أحمد نجله عريس وبطل وربنا أكرمه بالشهادة يوم الجمعة فجرًا وربنا استجاب له بالشهادة. والسيدات كانت تزغردن اليوم فى جنازته وكذلك والدته، ومصر بها ملايين الأبطال مثل أحمد.