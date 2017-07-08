أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د.هيثم الحاج على ، فى سلسلة الدراسات السياسية والاستراتيجية كتاب بعنوان ” ملفات فكرية فى الدين والحداثة والعلمانية ” تأليف صلاح سالم.

يضم الكتاب اثنى عشر ملفا تتوقف عند المحطات الكبرى فى مسيرة الجدل بين الدين والحداثة والعلمانية سواء فى سياق الحضارة الغربية “المسيحية” التى يمكن القول إنها أنجزت مهمتها على هذا الطريق وإن تبدت بعض المثالب تسعى إلى تجاوزها بنقد ذاتها أم فى سياق الحضارة العربية اسلامية التى لا تزال تحاول السير عليه دون إنجاز حاسم يحول دونه الاستبداد اللعين والتطرف البغيض والإرهاب العدمى الذى أصاب معظم مجتمعاتنا.

وتتناول الملفات الاثنى عشر صيرورة الدين بين التقليد والحداثة وما بعد الحداثة - حدود الأسلمة وآفاق الأنسنة فى الأخلاق والمعرفة - صيرورة الدين بين مستويات العلمنة وآفاق التنوير الإنسانى - من كهف الإصلاح الدينى إلى آفاق التنوير العربى - الدولة المدنية بين العلمانية السياسية والشمولية الإسلامية - مآلات الوعى الدينى فى حركة التاريخ الإنسانى - مقاربات الدين لقضايا الوجود والحرية - مسارات الإسلام السياسى فى حركة التاريخ العربى - استراتيجيات الدين فى صوغ الهويات الثقافية - المصالحة الضرورية بين الإسلام الحضارى والعروبة الثقافية - أصداء المؤامرة الغربية فى تيارات الثقافة العربية - وأخيرا حديث النهايات وأوهام المركزية الغربية.