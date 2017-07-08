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منتخب شباب السلة يسقط أمام اليابان في المونديال
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منتخب شباب السلة يسقط أمام اليابان في المونديال

2017-07-08 21:07:40

خسر المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة، بقيادة المدير الفني الإسباني خوان أنطونيو أورينجا، أمام نظيره المنتخب الياباني بنتيجة 76-73، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن لقاءات أدوار تحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ12، في بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والمقامة حاليا في القاهرة، وتستمر حتى 9 يوليو الحالي.
وامتد اللقاء إلى وقت إضافي مدته 5 دقائق، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 64-64.
يذكر أن المنتخب الوطني خسر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16، قبل أن يفوز على المنتخب الإيراني في دور تحديد المراكز.

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