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فولفسبورج يعلن التعاقد مع الإسباني كاماتشو
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فولفسبورج يعلن التعاقد مع الإسباني كاماتشو

2017-07-08 20:55:55

أعلن نادي فولفسبورج الألماني عن ضم متوسط الميدان الإسباني إيجناسيو كاماتشو قادماً من نادي ملقا الإسباني وبعقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2021.

ولم يكشف النادي الألماني عن قيمة التعاقد مع اللاعب ولكنه كشف عن رقمه مع الفريق وهو سيرتدي الرقم “4” مع ناديه الجديد.

ويمتاز كاماتشو بقطع الكرات حيث يملك أكبر معدل قطع للكرات في الدوريات الخمس الكبرى بالإضافة إلى التدخلات المشتركة مجتمعين، حيث قام ب115 تدخل صحيح وقام ب83 إلتحام ناجح.

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