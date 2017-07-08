شارك النيجيري، ستانلي أوهاتشي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الأخير اليوم، استعداد لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة السادسة من لقاءات دور الأبطال الإفريقي، بعد تعافيه من الإصابات.

وتماثل ستانلي للشفاء، من نزلة البرد التي أصابته عقب التدريبات أمس.

ويلتقي الزمالك في أهلي طرابلس، غدا، على استاد برج العرب، آخر جولات دور المجموعات الإفريقي.