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"الأزهر": 3 طلاب أيغوريين فقط قبضت عليهم الشرطة
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"الأزهر": 3 طلاب أيغوريين فقط قبضت عليهم الشرطة

2017-07-08 20:57:16
كتب - متابعات

قال الدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر، إن المعلومات المتوفرة عن القبض على الطلاب الدراسين بالأزهر الأيغوريين، أنه تم القبض على 43 شخصا من بينهم 3 فقط دارسين بالأزهر.

وقال “مهنى”، في تصريحات لبرنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “TeN”، اليوم السبت، إن المعلومات المتوفرة عن الواقعة، القبض على 43 شخصًا تم القبض عليهم من الوافدين الأيغور بينهم 3 فقط دارسين بالأزهر.

وأضاف: “شيخ الأزهر كلف الإدارات المختلفة بمتابعة الموقف، وفي حالة الإفراج عن الطلاب الأيغور الدارسين بالأزهر، سيتم الإعلان عنه في بيان صحفي لاحق”.

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