أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس “أبو مازن” وقوف فلسطين إلى جانب مصر وقيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربها ضد الإرهاب وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي المصري.

وأعرب أبو مازن، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر، لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً أنها لم تدخر جهداً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأطلع أبومازن، وزير الخارجية سامح شكري - خلال استقباله بمقر إقامته في قصر الضيافة في القاهرة اليوم/السبت/ - على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، وبحث الأوضاع المستعجلة والهامة على الساحتين الفلسطينية والعربية، إضافة إلى الجهود المبذولة سياسياً ودبلوماسياً بهدف حشد التأييد الدولي للموقف الفلسطيني، الهادف إلى وقف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وفي مقدمتها الأنشطة الاستيطانية المتسارعة بوصفها الأكثر خطورة على مستقبل عملية السلام.

كما أطلع، الوزير شكري على الجهود الأميركية - بقيادة الرئيس الأمريكي - التي يبذلها لصنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن حل الدولتين على حدود عام 1967 هو الحل الوحيد ولا بديل له، لحل القضية الفلسطينية وأن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، وفق قرارات الشرعية الدولية كافة، ومبادرة السلام العربية.