أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإنجليزي واين روني وقع على عقد لمدة موسمين لصالح نادي إيفرتون اليوم السبت.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن روني وقع على عقد بقيمة 150 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان الرسمي للصفقة سيكون غدا الأحد، بعدما تواجد اللاعب في مقر النادي اليوم للاتفاق على الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في ضم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو اليوم رسميا، مما دفع التوفيز في التعاقد مع لاعبهم السابق الجولدن بوي ، لتدعيم خط الهجوم مرة أخرى.