 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 08:27 مساءً
روابط سريعة
روني يتعاقد مع إيفرتون لمدة موسمين

روني يتعاقد مع إيفرتون لمدة موسمين

2017-07-08 20:26:57

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإنجليزي واين روني وقع على عقد لمدة موسمين لصالح نادي إيفرتون اليوم السبت.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو أن روني وقع على عقد بقيمة 150 ألف جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن الإعلان الرسمي للصفقة سيكون غدا الأحد، بعدما تواجد اللاعب في مقر النادي اليوم للاتفاق على الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في ضم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو اليوم رسميا، مما دفع التوفيز في التعاقد مع لاعبهم السابق الجولدن بوي ، لتدعيم خط الهجوم مرة أخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3