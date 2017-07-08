 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 08:34 مساءً
روابط سريعة
أمريكا تدين حادث رفح الإرهابي وتعزي أسر الشهداء
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

أمريكا تدين حادث رفح الإرهابي وتعزي أسر الشهداء

2017-07-08 20:19:00
كتب - متابعات

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، على نقطة تفتيش أمنية جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أفراد من القوات المسلحة.

وبحسب الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت :”تدين الويات المتحدة بشدة هجمات أمس فى سيناء والتى راح ضحيتها نحو 23 جنديًا مصريًا”.

وأردفت هيذر نويرت :”نقدم تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ولا نزال واقفين مع مصر فى مواجهتها للإرهاب”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3