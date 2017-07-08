نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الحادث الإرهابى الذى وقع أمس، على نقطة تفتيش أمنية جنوب رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أفراد من القوات المسلحة.

وبحسب الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت :”تدين الويات المتحدة بشدة هجمات أمس فى سيناء والتى راح ضحيتها نحو 23 جنديًا مصريًا”.

وأردفت هيذر نويرت :”نقدم تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ولا نزال واقفين مع مصر فى مواجهتها للإرهاب”.