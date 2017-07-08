حرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى المعار لنادى مصر المقاصة على التواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وحرص الشيخ على حضور مباراة الأهلى والقطن الكاميروني لمساندة الفريق في مباراة اليوم .

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.