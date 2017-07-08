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تعديلات على شروط تسجيل الحاصلين على الزمالة المصرية في نقابة الاطباء
نقابة الاطباء -الأطباء

تعديلات على شروط تسجيل الحاصلين على الزمالة المصرية في نقابة الاطباء

2017-07-08 20:23:11
محيط: أ. ش. أ

قررت هيئة مكتب نقابة الأطباء، دعما للزمالة المصرية، تعديل شروط تسجيل الطبيب الحاصل على الزمالة لدرجة استشاري لتصبح استشاري ثالث بعد 3 أعوام بدلا من 7 أعوام، واستشاري ثاني بعد 6 أعوام، وهو ما لم يكن متاحا
من قبل، واستشاري أول بعد 9 أعوام، وهو أمر لم يكن متاحا أيضا.

وأوضحت النقابة - في بيان، اليوم السبت - أن القرار في انتظار اعتماده من مجلس النقابة في الانعقاد القادم يوم السبت القادم.

يأتي هذا في إطار اهتمام النقابة بدعم وتنمية شهادة الزمالة المصرية شهادة إكلينيكية تُعرف بمستواها المتميز في العالم كله، كما تسعى النقابة لدعم وتوسيع الزمالة المصرية لتصبح الشهادة الإكلينيكية الموحدة لكل الأطباء المصريين.

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