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ماكرون: الخلاف مع واشنطن حول المناخ لا يمنع التعاون حول القضايا الاستراتيجية
ترامب وماكرون

ماكرون: الخلاف مع واشنطن حول المناخ لا يمنع التعاون حول القضايا الاستراتيجية

2017-07-08 20:20:15

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما المرتقب بباريس بمناسبة احتفالات فرنسا بالعيد الوطني، عددا من القضايا لا سيما الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب.

وقال ماكرون - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بمدينة هامبورج الألمانية - “إن الخلاف مع واشنطن حول المناخ لا يمنع بأي حال التعاون حول العديد من القضايا الاستراتيجية الأخرى ومكافحة الإرهاب”.

وأضاف قائلا “لن أفقد الأمل في إقناع دونالد ترامب بالعودة عن قراره بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ”.. معتبرا أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بفاعلية بدون اتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع الاختلال المناخي.

واستبعد ماكرون إبرام أي اتفاقات حسب الطلب خارج إطار اتفاق باريس، مؤكدا أنه كان في غاية الوضوح في هذا الأمر مع دونالد ترامب في الأول من يونيو الماضي، حين أعلن عن انسحاب بلاده من الاتفاق.

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