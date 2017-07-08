

تعرضت عدة مواقع إلكترونية وأجهزة حاسب آلى تابعة لمؤسسات إسرائيلية إلى هجوم إلكتروني خلال الأيام الماضية بنقل فيروسات إلى أجهزة الحاسب الآلي التابعة للمؤسسات أدت إلى توقفها تماما.

وزعم تقرير لموقع i24 نيوز الإسرائيلي أنه تبين من خلال تحليل المعلومات بأن مصدر الهجوم الإلكتروني الذي تعرض له عدد من المستشفيات الإسرائيلية والمؤسسات قبل عدة أيام جاء من هاكر يقوم بتعريف نفسه على أنه فلسطيني، لافتا إلى أن الفيروس الذي نقل إلى الحواسيب هو وسيلة تجسس هدفها استخراج المعلومات.

ومن تحليل المعلومات يتضح بأن الفيروس الذي نقل إلى أجهزة الحاسب الآلي كان وسيلة تجسس بإمكانه توثيق لقطات للشاشة، الكتابة في الحاسوب، وسرقة كلمات سر من المتصفح وحتى الكشف عن استخدام خدمات مالية مثل معلومات عن الحساب المصرفي، PayPal، eBay.

وأشار إلى أن التفاصيل والمعلومات التي سرقت أرسلت إلى اسم النطاق Palestineop.com، ما يشير إلى هوية المهاجم.

ويشار إلى أنه في أغلب الحالات التي ينفذ فيها هجوم إلكتروني ضد مؤسسات إسرائيلية ويستخدم اسم “فلسطين”، كانت تقف من وراءه مجموعات مرتبطة مع حماس وأنونيموس.