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رونالدينيو: مصر تجلي لي الحظ
رونالدينيو

رونالدينيو: مصر تجلي لي الحظ

2017-07-08 20:11:35
كتب - متابعات

قال لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو إن مصر بلد يجلب له الحظ، مضيفا أنه سعيد لبدء تدشين “مؤسسة رونالدينيو الإنسانية” من مصر.

وأضاف رونالدينيو، خلال تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء اليوم السبت إن مؤسسته تهدف إلى استخدام الدواء المصري لعلاج غير القادرين بمختلف دول العالم.

وتمنى رونالدينيو أن يفوز منتخب البرازيل ببطولة روسيا لعام 2018، تحت إدارة المدير الفني للمنتخب البرازيلي “تيتي”.

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