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بث مباشر لمواجهة الأهلي والقطن الكاميروني
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بث مباشر لمواجهة الأهلي والقطن الكاميروني

2017-07-08 19:57:20

يلتقي بعد قليل ناديا الأهلي المصري والقطن الكاميروني في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتأكيد صعوده للدور المقبل فيما يلعب القطن الكاميروني اللقاء كتحصيل حاصل بعد ضمان المغادرة بعدما احتل المركز الأخير بدون نقاط

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