عباس يبحث مع أبوالغيط تطورات القضية الفلسطينية وجهود المصالحة2017-07-08 20:05:32
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بقصر الضيافة في القاهرة، مساء اليوم السبت، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق.
وأطلع الرئيس الفلسطيني، أبوالغيط على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها كان إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مدينة القدس والخليل ضمن لائحة التراث العالمي، إضافة الى التصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل والمستوطنون على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، والمسيحية.
كما أطلع، الأمين العام على الجهود الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، من أجل صنع السلام، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد ولا بديل له، لحل القضية الفلسطينية، بالإضافة الى المساعي التي تبذل لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسئولياتها، والذهاب لانتخابات عامة بأسرع وقت ممكن.
وأدان عباس الإرهاب أيًا كان شكله ومصدره، مؤكدا دعم فلسطين لكل جهد عربي ودولي لاجتثاثه في منطقتنا والعالم، وأن دولة فلسطين جزء من هذا الجهد الجماعي في محاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة.
حضر اللقاء، الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، بينما حضر من الجامعة، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، والأمين العام المساعد- رئيس مكتب الأمين العام، السفير حسام زكي، والمستشار جمال رشدي.
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