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تشكيل الأهلى: البدرى يدفع بالغزال وآجاى في الهجوم
عمرو جمال

تشكيل الأهلى: البدرى يدفع بالغزال وآجاى في الهجوم

2017-07-08 19:53:19

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول وأحمد حجازي وسعد الدين سمير وأحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: عمرو جمال.

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