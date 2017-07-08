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طريقة عمل الكشري الإسكندراني
الكشري

طريقة عمل الكشري الإسكندراني

2017-07-08 20:52:33

المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت
2 بصل متوسط، مكعبات صغيرة
2 كوب عدس أصفر مغسول ومُصفى
كوب ونصف أرز مصري مغسول ومُصفى
5 كوب ماء
ملح

للصلصة:

3 كوب طماطم، قطع صغيرة مع العصير
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة كمون مطحون
فص ثوم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة خل أبيض
بيض مسلوق للتقديم

الطريقة:

- وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة.
- يُضاف البصل ويُقلبلمدة 3 دقائق حتى يلين ثم يُضاف العدس والأرز.
- يُتبل الخليط بالملح ويُقلب، يُضاف الماء بحيث يُغطي خليط الأرز والعدس، يُترك حتى يبدأ في الغليان.
- تُخفف الحرارة، يغطى ويُترك على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة أو حتى تمام نضج الأرز.
- تُوضع الطماطم في إناء على نار متوسطة، تُتبل بالملح والفلفل والكمون.
- يُضاف الثوم والخل حسب الرغبة وتُخفف الحرارة وتُترك الصلصة على النار لحوالي 10 دقائق أو حتى تتركز، تُرفع جانباً.
- يُوضع الكشري في طبق التقديم ويُقدم مع صلصة الطماطم والبيض المسلوق حسب الرغبة.

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