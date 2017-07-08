المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت

2 بصل متوسط، مكعبات صغيرة

2 كوب عدس أصفر مغسول ومُصفى

كوب ونصف أرز مصري مغسول ومُصفى

5 كوب ماء

ملح

للصلصة:

3 كوب طماطم، قطع صغيرة مع العصير

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كمون مطحون

فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة خل أبيض

بيض مسلوق للتقديم

الطريقة:

- وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة.

- يُضاف البصل ويُقلبلمدة 3 دقائق حتى يلين ثم يُضاف العدس والأرز.

- يُتبل الخليط بالملح ويُقلب، يُضاف الماء بحيث يُغطي خليط الأرز والعدس، يُترك حتى يبدأ في الغليان.

- تُخفف الحرارة، يغطى ويُترك على نار هادئة لحوالي 15 دقيقة أو حتى تمام نضج الأرز.

- تُوضع الطماطم في إناء على نار متوسطة، تُتبل بالملح والفلفل والكمون.

- يُضاف الثوم والخل حسب الرغبة وتُخفف الحرارة وتُترك الصلصة على النار لحوالي 10 دقائق أو حتى تتركز، تُرفع جانباً.

- يُوضع الكشري في طبق التقديم ويُقدم مع صلصة الطماطم والبيض المسلوق حسب الرغبة.