بدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد على مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة فريقهم أمام القطن الكاميرونى.

وحرصت أعداد كبيرة من جماهير الأهلي على التوافد على ملعب برج العرب منذ فتح الأبواب.

ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.