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ديوكوفيتش يتأهل لثمن نهائي ويمبلدون للتنس
نوفاك ديوكوفيتش

ديوكوفيتش يتأهل لثمن نهائي ويمبلدون للتنس

2017-07-08 19:32:50

تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني إلى الدور ثمن النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس ، اليوم السبت.

وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ الدور الرابع في ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلب على منافسه اللاتفي إرنست جولبيس بواقع ثلاث مجموعات دون مقابل تفاصيلهما 6-4 و 6-1 و 7-6.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب على ممواطنه جايل مونفيس المصنف 15 بواقع 7-6 و 4-6 و 5-7 و 6-3 و 6-2.

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