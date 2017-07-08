تأهل اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني إلى الدور ثمن النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس ، اليوم السبت.

وتمكن ديوكوفيتش من بلوغ الدور الرابع في ثالث البطولات الأربع الكبرى بعدما تغلب على منافسه اللاتفي إرنست جولبيس بواقع ثلاث مجموعات دون مقابل تفاصيلهما 6-4 و 6-1 و 7-6.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو الذي تغلب على ممواطنه جايل مونفيس المصنف 15 بواقع 7-6 و 4-6 و 5-7 و 6-3 و 6-2.