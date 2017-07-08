قام مجلس ادارة نادي الزمالك بصرف الراتب الشهري للبرتغالي اوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الابيض .

وارسل الزمالك راتب المدرب الي برج العرب حيث يعسكر الفريق هناك استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس غدا الاحد في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك لتحفيز المدرب قبل المواجهة الحاسمة غدا.

ومن جانبه أبدي ايناسيو سعادته بما قام به النادي من صرف راتبه وارساله له الي معسكر الفريق.