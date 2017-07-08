 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 08:30 مساءً
روابط سريعة
انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات
ذهب - دهب

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

2017-07-08 19:25:27
كتب - متابعات

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم السبت، وسجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهات، وسجل الجرام عيار 18 نحو 522 جنيها.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 697 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 نحو 406 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 4880 جنيها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3