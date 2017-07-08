انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية، اليوم السبت، وسجل الجرام عيار 21 نحو 610 جنيهات، وسجل الجرام عيار 18 نحو 522 جنيها.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 697 جنيها، وسجل الجرام عيار 14 نحو 406 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 4880 جنيها.