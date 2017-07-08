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الأمم المتحدة: مصر ضمن أفضل الدول كفاحًا ضد القرصنة المعلوماتية
وزارة الخارجية المصرية

الأمم المتحدة: مصر ضمن أفضل الدول كفاحًا ضد القرصنة المعلوماتية

2017-07-08 19:23:24


صنفت منظمة الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصر ضمن أفضل الدول في الكفاح ضد القرصنة المعلوماتية، حسب ما ذكرت صحيفة “لا تريبون” الفرنسية.
وقالت الصحيفة: إن المنظمة صنفت مصر ضمن “قادة العالم” في مكافحة القرصنة المعلوماتية وأول دولة في أفريقيا في هذا المجال، وذلك وفقا لمؤشرها العالمي لعام 2017 الخاص بمكافحة القرصنة المعلوماتية.
ويدرس المؤشر قدرات 193 دولة من حيث الكفاح ضد القرصنة المعلوماتية منذ انطلاقه في عام 2014، ويقوم المؤشر على 5 محاور أساسية، التي تضم 25 مؤشرا، تتراوح بين التعزيزات القضائية والتقنية والتنظيمية، وكذلك تعزيزات قدرات الكفاح المعلوماتي، إضافة إلى سبل التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق ذلك.

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