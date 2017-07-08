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بيرديتش يطيح بفيرير من بطولة ويمبلدون للتنس
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بيرديتش يطيح بفيرير من بطولة ويمبلدون للتنس

2017-07-08 19:27:05

أطاح التشيكي توماس بيرديتش اليوم السبت بمنافسه الإسباني دافيد فيرير من دور الـ32 لبطولة ويمبلدون للتنس المقامة حاليا في بريطانيا.

وجاءت نتيجة المباراة بثلاثة مجموعات مقابل لا شئ للتشيكي بواقع 3-6 و4-6 و3-6 في ساعة و46 دقيقة.

وينتظر بيرديتش في دور الـ16 الفائز من مواجهة النمساوي دومينيك تيم، المرشح الثامن للقب، مع الأمريكي الشاب جاريد دونالدسون (20 عاما)، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.

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